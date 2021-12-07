Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал имена пяти футболистов, которые не сыграют в выездном матче против «Зенита» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Чилуэлл, Канте, Чалоба, Жоржиньо и Ковачич не смогут сыграть в Петербурге. Я еще не принял решение, кто будет играть. У некоторых игроков была перенагрузка. Например, у центральных защитников и полузащитников», – цитирует Тухеля Sport24.

Тренер также добавил, что его подопечные успели отдохнуть после игры с «Вест Хэмом». По его словам, важно рассчитать нагрузку так, чтобы в следующий уик-энд провести матч успешно.

Напомним, в последнем матче «Челси» на выезде проиграл «Вест Хэму» в Английской Премьер-лиге (АПЛ) со счетом 2:3. Поражение стало для команды первым с сентября.