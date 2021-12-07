Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил, что вопрос вакцинации несовершеннолетних спортсменов перед Играми в Пекине требует более подробных разъяснений.

Плитухин рассказал, что взрослые атлеты прививаются в плановом режиме. Внимание стоит заострить на вопросе о вакцинации несовершеннолетних. Организаторы Олимпиады заявили, что в ближайшее время предоставят более подробную информацию об этом.

Кроме того, в России в конце года будет зарегистрирована вакцина для несовершеннолетних. Однако, на запуск промышленного производства потребуется некоторое время.

Ранее в оргкомитете Игр в Пекине заявляли, что минимально необходимый период для завершения вакцинации перед Олимпиадой – 14 дней.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.