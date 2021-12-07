Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о выборе игроков на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«На некоторых игроков выпала большая нагрузка, из-за этого пошли травмы на некоторых позициях. Надо будет некоторым игрокам предоставить отдых», – цитирует Тухеля «Спорт-экспресс».

Кроме того, команда в субботу сыграет с «Лидсом» в АПЛ. Времени на отдых практически не будет.

«Нам нужна победа, ведь все ненавидят проигрывать. Не имеет значения статус команды – мы будем играть в полную силу», – заявил Тухель.

Встреча между «Зенитом» и «Челси» состоится 8 декабря в 20:45 по московскому времени.

Команда из Санкт-Петербурга потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет весной в Лиге Европы.

«Челси» вышел в плей-офф главного европейского клубного турнира.