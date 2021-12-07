Пятая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как относится к своему месту в топ-5 и разговорах о незаслуженном попадании в эту часть рейтинговой таблицы Ассоциации теннисистов профессионалов.

Спортсмен отметил, что многие судят его положение по второй половине сезона, когда он не выигрывал так, как в начале года.

«Гонку я закончил пятым. То есть даже при каких-то глупых и непозволительных для моего рейтинга поражениях я все равно набрал больше очков, чем какие-то другие теннисисты, которые сыграли невероятный сезон. Получается, что я сыграл лучше их. Все просто. Рейтинг же не врет», – приводит слова Рублева Матч ТВ.

Напомним, в 2021 году Рублев стал Олимпийским чемпионом в миксте и победителем Кубка Дэвиса в составе российской команды.