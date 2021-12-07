Теннисисты могут попасть на Australian Open, не проходя обязательную вакцинацию. Он этом сообщила газета L’Equipe.

Для попадания на турнир теннисисты могут предоставить медотвод. По данным издания, его можно получить:

Если игрок переболел коронавирусом после 31 июля 2021 года. Дополнительно нужно будет предоставить письмо от врача, которое объясняет, почему спортсмен отказался от прививки.

Если после первой дозы вакцины появились серьезные побочные эффекты. К таким относят осложнения, которые потребовали госпитализации в медицинское учреждение.

Теннисисты должны подать заявку на исключение до 10 декабря. Ее рассмотрят медицинские власти Австралии.

Напомним, ранее первая ракетка мира Новак Джокович заявлял, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Он не рассказал, делал ли прививку от коронавируса.