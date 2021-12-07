Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской объяснил, что камеры видеонаблюдения на «ВЭБ Арене» во время матча ЦСКА – «Зенит» отключались не с помощью хакеров.

Известно, что сегодня, 7 декабря, прошло заседание комитета РФС по безопасности, где обсуждались происшествия той игры.

«Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения», – цитирует Каменского РИА Новости.

Ранее президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявлял, что сбой в работе камер был результатом спланированной хакерской атаки.

Напомним, после пиротехнического шоу в конце встречи правоохранительные органы задержали более 400 человек.