Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

Радимов ждет хороший футбол в исполнении обеих команд. Он считает, что игроки «Зенита», обладающие честолюбием, должны показать себя против победителя Лиги чемпионов.

«Турнирная таблица не должна играть никакой роли – есть престиж. Ради таких игр футболисты живут во многих странах», – цитирует Радимова «Чемпионат».

Встреча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

«Челси» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Зенит» попал с Лигу Европы с третьего места в группе.