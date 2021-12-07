Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список обладателей призов премии WTA Player Awards за 2021 год. По ее итогам лучшей признана австралийская спортсменка Эшли Барти.

Известно, что участие в голосовании принимали представители международных СМИ. Главный титул они отдали победительнице Уимблдона и первой ракетке мира.

Новичком года по их расчетам стала британка Эмма Радукану. Спортсменка этой осенью начала борьбу за трофей на US Open с квалификации и в итоге выиграла его.

В номинации «Прогресс года» они отметили представительницу Чехии Барбору Крейчикову. В 2021-м теннисистка поднялась до пятой позиции из топ-60 и выиграла «Ролан Гаррос». Она же оказалась победительницей в «Команде года» вместе с Катержиной Синяковой. Девушки – первые ракетки мира в парном разряде.

Журналисты также выделили возвращение испанки Карлы Суарес-Наварро. Она сыграла в туре после борьбы с лимфомой.