Российский клуб «Лига фигурного катания» представил нового тренера на своей странице в Instagram. Это 16-летняя Алена Канышева.

Канышева стала известной после того, как стала призером двух этапов юниорской серии Гран-при – 2018/2019. В финале она заняла третье место, опередив Анну Щербакову.

Затем Алена перешла в группу Этери Тутберидзе, выучила четверной тулуп, но проблемы со здоровьем заставили ее уйти в танцы на льду. Канышева получила повреждение еще до перехода в «Хрустальный», возможно, имел место рецидив травмы.

В текущем сезоне Канышева в паре с Андреем Пылиным выиграла международный турнир Ice Star.

В «Лиге фигурного катания» Канышева будет вести старшую и младшую спортивные группы. Помогать ей будут Полина Глушак и Максим Беляков.