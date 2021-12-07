Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пригласила всех любителей фигурного катания на свой мастер-класс в Москве. Мероприятие пройдет 10 декабря на Красной площади.

Спортсменка ждет всех гостей на территории ГУМ-катка, об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ее выход на лед запланирован с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Вслед за Медведевой на лед выйдет бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова. Она проведет два сеанса на этой площадке.

Кроме фигуристок в развлекательном шоу поучаствует чемпион мира, хоккеист Алексей Яшин. Мастер-класс по игре в керлинг покажут Вера Тюлякова, Екатерина Галкина, Александр Еремин и Артур Али.

Кроме участия в творческой программе посетители могут записаться на свободные катания. Для попадания на мероприятие необходима бесплатная предварительная регистрация и дальнейшее предъявление документа, удостоверяющего личность, электронного билета и QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.