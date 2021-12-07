Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свое поздравление форварду ПСЖ Лионелю Месси с «Золотым мячом». Он предупредил, что в первый раз его слова могли неправильно перевести.

Аргентинец получил награду на прошлой неделе, в голосовании он обошел ближайшего соперника на 33 балла.

Игрок немецкого клуба отметил, что он уважает и ценит победителя, а также еще раз поздравляет его с призом.

«Я был очень тронут и восхищен речью Месси на мероприятии в Париже, когда он заявил, что я заслужил «Золотой мяч» за 2020 год. Мои слова неверно перевели. Я не хотел сказать, что слова Месси был неискренними», – цитирует Левандовского Kicker.

Напомним, поляк был признан только лучшим нападающим года, но не получил главный титул. Для Месси «Золотой мяч» стал седьмым за всю карьеру.