Главный тренер «Нью-Йорк Ред Буллс» Герхард Штрубер рассказал, что не станет работать в «Манчестер Юнайтед». Так специалист отреагировал на предложение нового наставника команды Ральфа Рангника.

Известно, что специалиста из MLS хотели видеть на должности ассистента у немца. Он сам объяснил, что они с Рангником давно знакомы и ценят друг друга, а запрос действительно был.

«Получить предложение из Англии – большая честь для меня. Но в то же время ситуация в «Нью-Йорке» такова, что я могу с надеждой смотреть в будущее, и я не хочу бросать эту работу. Я очень предан команде, и у меня большие планы», – цитирует Штрубера Sky Sports Austria.

Рангник возглавил клуб в конце ноября, а дебютировал на скамейке 5 декабря с победы над «Кристал Пэлас» (1:0). Ранее сообщалось, что в новый штаб «Манчестер Юнайтед» может войти тренер «Торонто» Крис Армас.