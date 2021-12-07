Организаторы традиционной «Рождественской гонки» сообщили, что в текущем году турнир в немецком Гельзенкирхене отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в регионе.

Гонка была запланирована на 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке».

«После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора», – заявили организаторы в своем официальном сообщении.

Напомним, в прошлом году из-за ситуации с COVID-19 соревнования проходили именно в Рупольдинге.

Ранее сегодня, 7 декабря, СБР назвал состав сборной на этот старт. В команду вошли Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Юниоров могли представить Михаил Первушин и Полина Плюснина.