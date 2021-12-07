Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об амбициях клуба в Лиге чемпионов, но попросил не торопиться с предсказаниями побед.

Новый наставник отметил, что команда может отличиться на любых соревнованиях.

«Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Сейчас ещё слишком рано говорить об этом. Я здесь всего неделю и сыграл только одну игру. Очевидно, с таким клубом, как «Манчестер Юнайтед», мы амбициозны во всех турнирах», – цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.

Тренер добавил, что будет рад дать больше игрового времени многим футболистам.

Напомним, завтра, 8 декабря, Рангник проведет свою первую игру с командой в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Янг Бойз» в шестом туре группового этапа.

После пяти игр ЛЧ клуб располагается на первом месте в группе F с 10 очками. «Янг Бойз» замыкают топ-4 с четырьмя баллами.