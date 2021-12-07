Сборная Китая сможет принять участие в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх в 2022 году. Команда получила разрешение от Международной федерации.

Известно, что местные спортсмены должны были автоматически попадать на соревнования. Однако именно хоккейная сборная находилась очень низко в рейтинге, на 32-м месте. Хозяева Игр не выступали в официальных матчах с 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Сообщалось, что место китайцев в группе могли занять норвежские спортсмены. Однако в IIHF приняли окончательное решение отправить команду на Олимпийский турнир и добавить их в трио к Канаде, США и Германии.

Напомним, Олимпийские Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.