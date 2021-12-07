«Салават Юлаев» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Проигравшие не смогли ни разу забить на гостевой площадке.

Встреча в Уфе завершилась со счетом – 5:0. После этой победы «Салават» поднялся в таблице Восточной конференции на третье место.

Голами в матче отличились Николай Кулемин, Виктор Тихонов, Артем Пименов, Сакари Маннинен и Григорий Панин.

Ранее, в последних пяти играх чемпионата, команда из Уфы выигрывала только дважды. Сейчас они заняли позицию в топ-3 с 49 очками за 38 встреч.

Их соперники держатся лишь на десятой строчке Западной конференции. В активе «Сочи» есть 34 балла после 37 матчей.