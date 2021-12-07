Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий провел девятую партию за звание чемпиона мира на площадке в Дубае (ОАЭ). Игра против норвежца Магнуса Карлсена завершилась поражением.

Сегодня, 7 декабря россиянин играл белыми фигурами. Он сдался после 39-го хода. Счет после семи партий составил 6:3 в пользу Карлсена. Ранее Непомнящий проиграл норвежцу в шестой и восьмой партиях за шахматную корону, другие матчи заканчивались ничьей.

Следующая, 10-я по счету, встреча запланирована на завтра, 8 декабря. Старт состоится в 15:30 по московскому времени.

Напомним, в шестой игре шахматисты побили мировой рекорд по длительности партии. В тот день они сделали 136 ходов и превысили достижение 1978 года.