Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об очередном поражении Яна Непомнящего в матчах за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

После победы Карлсена в девятой партии счет стал 6:3 в его пользу.

«Я очень удивлён и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена», – цитирует Карякина Чемпионат.

Эксперт назвал норвежца фаворитом с вероятностью победы в 90-95 процентов.

Напомним, сегодня, 7 декабря, в девятой партии Непомнящий в третий раз проиграл сопернику на турнире. Россиянин сдался в последнем матче после 39-го хода.