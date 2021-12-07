Действующий главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц продолжит свою работу в команде после окончания нынешнего соглашения. Клуб принял решение продлить контракт с немцем.

По информации Telegram-канала «Ложа прессы», стороны уже договорились о продлении документов. Официально о решении будет объявлено до конца текущего года.

Шварц начал присоединился к «Динамо» в октябре 2020 года. В прошлом сезоне москвичи финишировали в чемпионате страны на седьмом месте с 50 очками. От победителей они отстали на 15 баллов.

Текущее соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2022-го. В этом сезоне команда идет на второй позиции после 17 игр. «Динамо» набрало 35 очков и уступает всего лишь два балла лидеру из Санкт-Петербурга.