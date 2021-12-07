Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женской национальной команды на двух прошедших этапах Кубка мира. По словам эксперта, в коллективе есть проблемы с пониманием наставника и лыжной подготовкой.

Хованцев считает, что люди, тренировавшиеся вне сборной выглядят сейчас лучше.

«Чтобы показать хороший результат (в Хохфильцене), должна вырасти скорость. У нас кроме Резцовой никто ногами не бежит. Она выдерживает гонки. В спринте ей еще тяжеловато, а в эстафете – молодец. Нигматуллина еще», – цитирует специалиста «Спорт День за Днем».

Он добавил, что отвечать за подготовку должен, прежде всего, Шашилов. Именно большинство его спортсменок собрано в этой команде.

Напомним, первый и второй этапы Кубка мира прошли в шведском Эстерсунде. В эстафетной гонке российские девушки стали восьмыми.