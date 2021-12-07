Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов допустил, что клуб может завершить свою историю из-за отсутствия нужного финансирования для существования в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь», – цитирует руководителя «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что совет готов к отрицательным последствиям. Они готовы уйти, но не хотели бы бросать дело, начатое 10 лет назад.

Напомним, клуб был основан в феврале 2009 года. С сезона 2014/15 команда выступала в высшем дивизионе.

В текущем розыгрыше чемпионата страны «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Представители Башкортостана набрали только 16 очков.