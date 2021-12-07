Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала об отношении к сообщениям фанатов в социальных сетях и готовности к выступлению на следующем этапе КУбка мира.

Спортсменка опубликовала совместные фотографии с норвежской лыжницей Хелене Марие Фоссесхолм и обратилась под постом к своим подписчикам.

Степанова отметила, что она получает много сообщений в духе «замочите, порвите всех норвежек (шведок, немок – вообще всех)!»

«Никого «рвать», «мочить» и так далее я не собиралась и не собираюсь. Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне – оставаясь друзьями с ними вне лыжни», – написала спортсменка в Instagram.

Лыжница добавила, что все подобные высказывания болельщиков и их авторы будут блокироваться.

Напомним, Степанова дебютировала в эстафетной гонке основной команды на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) и обогнала соперниц из Норвегии и Швеции на финишной прямой.