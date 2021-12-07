Сборная России по конькобежному спорту прибыла в канадский Калгари для участия в четвертом этапе Кубка мира. Команда уже находится на месте старта в полном составе.

О приезде сообщает Матч ТВ со ссылкой на менеджера коллектива Сергея Грязцова.

На предыдущий турнир в Солт-Лейк-Сити команда добралась не вовремя. Участники оказались в США на неделю позже запланированного срока из-за проблем с разрешениями на границе.

Известно, что основные недопонимания возникали из-за отсутствия у спортсменов вакцин, которые были бы признаны ВОЗ. Однако правила соревнований в любом случае допускали их участие в американском этапе Кубка мира.

Старт в Калгари состоится с 10 по 12 декабря и станет последним квалификационным для Олимпийских Игр в Пекине. Соревнования в Китае запланированы на 4 – 20 февраля 2022 года.