Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал об ожиданиях от игры бывшей команды против лондонского «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» завтра, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Конечно, «Зенит» способен сыграть в свое удовольствие. Нужно просто настроить команду на такую игру. И не нужно говорить об уровне сопротивления. Все и так понимают прекрасно, что уровень «Челси» и «Ювентуса» гораздо выше, чем у других соперников «Зенита», – приводит слова Быстрова Матч ТВ.

Он добавил, что болельщики расстроятся, если увидят игру в семь защитников, вторым номером и с тремя контратаками.

Напомним, в турнирной таблице своей группы петербургская команда идет на третьем месте с четырьмя очками. «Челси» лидирует с 12 баллами после пяти игр.