Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Это достижение позволило ему стать самым молодым автором 30-ти голов в высшем еврокубковом турнире.

Мбаппе стал рекордсменом в возрасте 22 лет 352 дней. Ранее лучший результат принадлежал Месси – 23 года 131 дня.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) продолжается в эти минуты. В начале второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0.

Форвард открыл счет на второй минуте игры, а удвоил преимущество уже к седьмой. На 38-й минуте забил Лионель Месси, ему ассистировал Мбаппе.

В таблице своей группы ПСЖ идет на втором месте с 8 баллами, соперники из Бельгии держатся на последней строчке с 4 очками.