Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил гол в ворота «Брюгге» на 38-й минуте домашнего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и смог повторить рекорд Криштиану Роналду по количеству точных ударов в ворота разных команд.

Бельгийский клуб стал 38-м в Лиге чемпионов, против кого аргентинский футболист отметился голом. Португалец забивал такому же числу команд в еврокубке.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) продолжается в эти минуты. В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0.

Счет открыл Килиан Мбаппе на второй минуте, он же удвоил преимущество уже к седьмой. Также он отличился ассистом для Месси на его рекордном голе.

Сам форвард в этом матче стал самым молодым автором 30-ти голов в Лиге Чемпионов.

В таблице своей группы ПСЖ находится на втором месте с восемью баллами, соперники из Бельгии держатся на последней строчке с четырьмя очками.