В Лирии (Испания) стартовала игра предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин между Россией и Сербией.

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В первом матче группового раунда Россия разгромила Камерун 40:18, а Сербия обыграла Польшу со счетом – 25:21.

Во второй игре национальная команда одержала победу над Польшей. Матч завершился с результатом – 26:23 в пользу россиянок. Сборная Сербии на этой стадии была сильнее Камеруна (43:18).

После двух матчей Россия располагается на втором месте в таблице группы В, лидируют их сегодняшние соперницы. Обе команды уже гарантировали для себя проход в следующий этап соревнований.

После завершения группового этапа участники будут разделены на четыре пула по шесть сборных. По его итогам две лучшие команды из каждой шестерки выходят в четвертьфинал, а дальше сразятся по стандартной схеме плей-офф.