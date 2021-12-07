Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший не допустил варианта с переносом Игр 2022 года в Пекине из-за осложнений с коронавирусом на данный момент.

Руководитель уверен, что у организации есть все ресурсы для того, чтобы справиться со всеми вызовами, связанными с COVID-19.

«Наш ответ – нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них», – цитирует Самаранча The Independent.

Он добавил, что это будут очень безопасные Игры, а оргкомитет адаптируется в любой ситуации.

Напомним, олимпийские старты в Пекине запланированы на 4–20 февраля 2022 года.