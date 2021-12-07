Нападающие французского ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе отметились дублями и рекордами в игре шестого тура Лиги чемпионов против «Брюгге».

Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На второй минуте счет открыл Мбаппе, он же удвоил преимущество уже к седьмой. На 38-й минуте забил Месси с передачи автора первых двух голов. На 68-й минуте один мяч отыграл Матс Ритс, ему ассистировал Ноа Ланг. Второй точный удар обладатель «Золотого мяча» нанес с пенальти на 76-й минуте.

В этом матче Мбаппе стал самым молодым автором 30-ти голов в Лиге Чемпионов. Месси же побил рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов в ворота разных команд.

По итогам группового тура в первой четверке «Манчестер Сити» возглавил таблицу с 12 очками. «Пари Сен-Жермен» заработал 11 баллов в шести играх. «РБ Лейпциг» расположился на третьем месте с семью очками. «Брюгге» замкнул список с четырьмя баллами.