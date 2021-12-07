Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски может не выйти на поле в игре против «Зенита» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Хавбек не успевает восстановиться после травмы.

Известно, что польский футболист получил повреждение в игре прошлого тура против «Уфы» (2:0). О сроках восстановления сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в Твиттере.

«Себастиан Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы». Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остается под вопросом. Здоровья, Себа», – написал представитель команды.

По информации источника, результаты МРТ выявили повреждение связок голеностопного сустава.

В текущем сезоне Шиманьски забил пять голов и сделал шесть результативных передач в чемпионате России.

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится 12 декабря в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.