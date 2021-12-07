В Санкт-Петербург на игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» прибыли 20 футболистов лондонского «Челси». В их числе – форвард Ромелу Лукаку и защитник Тьяго Силва.

По информации Sport24, в Россию прилетели сразу три вратаря. Одного голкипера будут выбирать из компании Кепа Аррисабалагы, Эдуара Менди и Маркуса Беттинелли.

Среди защитников будут варианты из следующих игроков: Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Тьяго Силва, Маланг Сарр, Рис Джеймс.

В Санкт-Петербурге оказались восемь полузащитников клуба. На поле «Газпром Арены» может выйти кто-то из этого коллектива: Рубен Лофтус-Чик, Росс Баркли, Сауль Ньигес, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш.

Томас Тухель привез в Россию только двух нападающих. Это пара – Ромелу Лукаку и Тимо Вернер.

Матч «Зенита» против «Челси» состоится завтра, 8 декабря. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.