Многократный медалист чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун отметил день рождения двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю коронным элементом японца. Россиянин исполнил на тренировке знаковый гидроблейд.

Ковтун опубликовал видео проката на своей странице в Instagram. Он задал подписчикам единственный риторический вопрос: «Красиво?)».

Чуть позже в комментариях он ответил, что показал элемент именно в честь праздника Ханю.

Сегодня, 7 декабря, японский фигурист отметил 27-й день рождения. За это время он успел стать не только двукратным олимпийским чемпионом в 2014-м и 2018-м в одиночном катании, но и двукратным чемпионом мира (2014, 2017).

В текущем сезоне он из-за травмы снялся с этапов Гран-при в России и Японии, но еще планирует выступить на Играх в Пекине-2022.