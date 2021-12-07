NVsport представляет главные новости из мира спорта за 7 декабря в традиционном дайджесте.
Игроки «Челси» прилетели в Петербург: среди 20 футболистов – Лукаку и Силва
В Санкт-Петербург на игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» прибыли 20 футболистов лондонского «Челси». В их числе – форвард Ромелу Лукаку и защитник Тьяго Силва.
Месси и Мбаппе завершили с дублями матч Лиги чемпионов против «Брюгге»
Нападающие французского ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе отметились дублями и рекордами в игре шестого тура Лиги чемпионов против «Брюгге».
Мбаппе стал самым молодым игроком с 30-ю голами в ЛЧ. Пал рекорд Месси
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Это достижение позволило ему стать самым молодым автором 30-ти голов в высшем еврокубковом турнире.
«Рождественская гонка» в Германии отменена из-за ситуации с коронавирусом
Организаторы традиционной «Рождественской гонки» сообщили, что в текущем году турнир в немецком Гельзенкирхене отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в регионе.
Непомнящий уступил Карлсену в девятой партии за звание чемпиона мира
Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий провел девятую партию за звание чемпиона мира на площадке в Дубае (ОАЭ). Игра против норвежца Магнуса Карлсена завершилась поражением.
Джоковича может сыграть на Australian Open без прививки от COVID-19. Организаторы смягчили правила
Теннисисты могут попасть на Australian Open, не проходя обязательную вакцинацию. Он этом сообщила газета L’Equipe.
Стали известны имена российских лыжников, отобравшихся на Олимпиаду в Пекине
Часть российских лыжников досрочно отобралась на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.
Китайские хоккеисты сыграют на домашней Олимпиаде-2022
Сборная Китая сможет принять участие в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх в 2022 году. Команда получила разрешение от Международной федерации.
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