NVsport представляет главные новости из мира спорта за 7 декабря в традиционном дайджесте.

Игроки «Челси» прилетели в Петербург: среди 20 футболистов – Лукаку и Силва

В Санкт-Петербург на игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» прибыли 20 футболистов лондонского «Челси». В их числе – форвард Ромелу Лукаку и защитник Тьяго Силва.

Месси и Мбаппе завершили с дублями матч Лиги чемпионов против «Брюгге»

Нападающие французского ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе отметились дублями и рекордами в игре шестого тура Лиги чемпионов против «Брюгге».

Мбаппе стал самым молодым игроком с 30-ю голами в ЛЧ. Пал рекорд Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем во встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Это достижение позволило ему стать самым молодым автором 30-ти голов в высшем еврокубковом турнире.

«Рождественская гонка» в Германии отменена из-за ситуации с коронавирусом

Организаторы традиционной «Рождественской гонки» сообщили, что в текущем году турнир в немецком Гельзенкирхене отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в регионе.

Непомнящий уступил Карлсену в девятой партии за звание чемпиона мира

Российский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий провел девятую партию за звание чемпиона мира на площадке в Дубае (ОАЭ). Игра против норвежца Магнуса Карлсена завершилась поражением.

Джоковича может сыграть на Australian Open без прививки от COVID-19. Организаторы смягчили правила

Теннисисты могут попасть на Australian Open, не проходя обязательную вакцинацию. Он этом сообщила газета L’Equipe.

Стали известны имена российских лыжников, отобравшихся на Олимпиаду в Пекине

Часть российских лыжников досрочно отобралась на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Китайские хоккеисты сыграют на домашней Олимпиаде-2022

Сборная Китая сможет принять участие в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх в 2022 году. Команда получила разрешение от Международной федерации.