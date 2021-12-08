Сборная России одержала победу в третьем матче подряд в предварительном раунде женского чемпионата мира по гандболу. Россиянки обыграли Сербию со счетом – 32:22 (15:9, 17:13).

Среди спортсменок национальной команды очки набрали Юлия Манагарова (7), Антонина Скоробогатченко (4), Елена Ильина (4), Полина Горшкова (3), Ольга Фомина (3), Анастасия Илларионова (2), Юлия Маркова (2), Елена Михайличенко (2).

В стартовом матче россиянки разгромили Камерун 40:18, а во второй игре обыграли представительниц Польши 26:23.

До встречи с нашей командой сербская сборная также шла без поражений. Однако соперницы не смогли прервать триумфальную серию россиянок.

Сейчас национальная команда занимает первую строчку в группе с шестью очками. Их недавние соперницы держатся на втором месте с четырьмя баллами.

В следующий этап пройдут по три лучших команды в каждой группе. Команды группы B, где выступает Россия, сыграют на втором групповом раунде с тремя лучшими командами группы A.