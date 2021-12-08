Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отличился 21 спасением ворот в победном матче против «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча на площадке «Белл Центр» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Флориды (США).

До последней минуты результат в матче был ничейным, но хоккеисты «Тампы» смогли отыграть за 38 секунд до окончания основного времени.

Среди победителей забили Патрик Марун, Кори Перри и Ондржей Палат. Именно чешский спортсмен забросил решающую шайбу. Голкипер «молний» Андрей Василевский смог отразить 21 бросок из 23. Российский защитник Михаил Сергачев нанес один удар по воротам.

Среди хозяев льда отличились Ник Судзуки и Майк Хоффман. В начале второго периода они сравняли счет, а потом увеличили преимущество.