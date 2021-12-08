Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал 30 сейвов в победном матче команды на выезде. Его клуб обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом – 5:3.

В составе победителей дублем отличился Андерс Ли, по голу забили Оливер Вальстрем, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Сорокин смог отразить почти 91% бросков (30 из 33).

Среди проигравших точные удары по воротам наносили Джош Норрис, Ник Холден и Алекс Форментон. Российский защитник Артем Зуб отыграл больше 19 минут и заработал 2-минутное удаление. Для него матч завершился с коэффициентом полезности «+1».

Этой победой команда из Нью-Йорка прервала серию поражений из 11 игр.

С следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Нэшвилл Предаторз» 10 декабря. «Оттава» на день позже сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».