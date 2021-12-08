Австралийские политики заявили, что не будут посещать мероприятия зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине (Китай). Они приняли это решение вслед за представителями США.

Об этой ситуации рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут», – приводит слова политика Reuters.

Известно, что от страны в соревнованиях примут участие 40 спортсменов. На их приезд в Китай политические решения не должны повлиять.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся с 4 по 20 февраля. Ранее о бойкоте турнира властями США высказались местные представители посольства. Сообщалось, что американцы приняли такое решение из-за случая с китайской теннисисткой Пэн Шуай.