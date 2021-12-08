Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич спас команду в овертайме матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз». Владимир Тарасенко и Иван Барбашев заработали четыре балла в сумме.

Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась победой хозяев со счетом – 4:3 по итогам овертайма.

В составе победителей в основное время забили Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн и Брэндон Саад. В решающем отрезке команду вывел вперед Павел Бучневич. Он также отличился голевой передачей, ассист также на счету Тарасенко. Барбашев дважды помог забить партнерам по команде, завершив матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе гостей отметились Александр Барков, Брэндон Монтур и Джонатан Юбердо. Вратарь Сергей Бобровский не вышел на лед, а провел встречу в запасе.