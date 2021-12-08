Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел результативный матч против «Чикаго Блэкхокс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмен набрал четыре балла (2+2) за игру и добрался до отметки в 500 очков за свою карьеру за границей.

Встреча на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

Во встрече среди победителей по голу забивали Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Кевин Руни и Баркли Гудроу. Также дублем отметился Артемий Панарин, он же отдал две результативные передачи.

Теперь в активе россиянина 503 очка в 457 играх в регулярном чемпионате. Отметку в пять сотен он перешел именно в последней игре. Его результативные действия помогли одержать «Рейнджерс» седьмую победу подряд.