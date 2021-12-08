Российские хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов поучаствовали в триумфе команды во встрече против «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Защитник забил гол, а нападающий ассистировал ему в этом действии.

Матч на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне (Канаде) завершился со счетом – 4:1 в пользу гостей.

Среди победителей голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо, Виктор Раск и Дмитрий Куликов. Российскому защитнику отдал передачу Кирилл Капризов, набравший так свое 30-е очко в текущем сезоне. Теперь в его активе 9 шайб и 21 ассист в нынешнем розыгрыше. У его 31-летнего партнера по команде – 12 очков (3+9).

Представители северного штата продлили свою серию побед до семи. Следующую встречу хоккеисты «Миннесоты» проведут против «Сан-Хосе Шаркс» на выезде 10 декабря. В тот же день «Эдмонтон» сыграет с «Бостон Брюинз».