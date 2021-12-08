Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим игроком встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом – 6:2 в пользу гостей. Панарин набрал в сумме четыре (2+2) балла. Хоккеист отыграл на площадке 17 минут и 52 секунды.

Второй звездой стал другой форвард победителей Крис Крайдер. Он отличился голом и ассистом. В топ-3 также попал защитник Адам Фокс, отличившийся двумя результативными передачами.

Известно, что в этой встрече Панарин перешел отметку в 500 очков за всю карьеру в НХЛ по ходу прошедшего матча, который стал седьмым победным для «Рейнджерс». В текущем сезоне в активе россиянина в 28 (7+21) баллов в 24 матчах.