Накануне, 7 декабря, завершились первые матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. По итогам игрового дня определились 12 команд, которые выступят в плей-офф.

Из группы А дальше пробились «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». В коллективе В высшие строчки заняли «Ливерпуль» и «Атлетико». В третьей четверке лучшими стали «Аякс» и «Спортинг». Кроме них в плей-офф сыграют «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Второй день заключительных групповых матчей состоится сегодня, 8 декабря. В том числе на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге выступит «Зенит». Подопечные Сергея Семака встретятся с командой Томаса Тухеля. Российский коллектив уже потерял шанс бороться дальше в Лиге чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария). Первые встречи этой стадии запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные матчи назначены на 8-9 и 15-16 марта 2022 года.