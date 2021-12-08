Умер бывший игрок ростовского СКА, экс-тренер «Черноморца» и «Ростова» Игорь Гамула. Выдающийся наставник и футбольный эксперт скончался на 62-м году жизни.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – сообщается в обращении на официальном сайте «Ростова».

Причины смерти не называются представителями клуба.

За игровую карьеру Гамула становился обладателем Кубка СССР в составе ростовского СКА в 1981 году.

В роли наставника он работал с молодежным составом южной команды в 2011-2014 и 2018–2020 годах. Кроме того, в 2014-м специалист становился тренером основы.

В последнее время Гамула занимал должность в клубе любительского чемпионата Москвы «Гераклион».