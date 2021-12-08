На протяжении последних полутора лет мы смотрим на то, как бывшие воспитанницы группы Этери Тутберидзе в юном возрасте уходят в тренерство. Во второй половине 2020-го тренером стала Полина Цурская (причем у самой Тутберидзе), в начале 2021-го работать тренером начала Серафима Саханович, а летом в тренерах оказалась Анастасия Тараканова.

В 16 лет тренерскую карьеру начала экс-воспитанница «Хрустального» Алена Канышева. Она лишь на год старше нынешней претендентки на олимпийское золото Камилы Валиевой, но выступать на льду больше не будет. Почему прервалась карьера Канышевой, что с ней случилось в танцах и где она будет работать дальше — в материале НВспорт.

Как Канышева ушла из одиночного катания?

Переход в танцы на льду случился в январе 2020 года. На тот момент Алена не прозанималась в группе Тутберидзе и года — она перебралась в «Самбо-70» после Первенства России-2019. Под руководством Этери Георгиевны Канышева не выступила ни на одном соревновании и выступила лишь на контрольных прокатах юниорской сборной России в августе 2019 года в Новогорске.

«Я каждый день пересчитываю, попадаю я на Олимпиаду или нет. Каждое мнение – разное. Поднимают возраст или нет, пока понять очень сложно», — говорила Алена тогда в интервью Первому каналу. Она была амбициозной не только на словах, но и на катке — прыгнула четверной тулуп на тренировке уже через пару месяцев после начала тренировок с Тутберидзе.

А затем пошли травмы. Снятия с этапов юниорской серии Гран-при, поездки на лечение в Архангельск и, наконец, полный крест на карьере одиночницы через полгода после слов об Олимпиаде.

Дискуссии о том, что именно заставило Алену уйти из одиночного катания, продолжались долго: по её словам, травму спины она получила ещё в группе Светланы Пановой, но болельщики отмечали, что Канышева могла усугубить повреждение из-за жёсткого тренировочного процесса в «Хрустальном». Итог один — уже в 14 лет на нынешнем уровне одиночниц Алена кататься не могла.

Что получилось и не получилось в танцах?

За полтора сезона в танцах на льду Алена Канышева поработала с одним партнёром — Андреем Пылиным, а также с двумя тренерскими группами. В сезоне-2019/20 танцоры поработали в группе Дениса Самохина, а с весны пара занималась у Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой («Самбо-70»).

За это время случилась и победа на минском турнире Ice Star, и страшное выступление в Нур-Султане на Мемориале Дениса Тена, когда Алена упала трижды за 15 секунд в ритм-танце. Причём все эти падения были необъяснимыми, фигуристка будто поскальзывалась на ровном месте. Спустя месяц Алена уже стала тренером.

Не исключено, что травма спины не позволила Алене продолжать карьеру и в танцах. Это не такой безопасный вид фигурного катания, как кажется на первый взгляд. Стоит взглянуть только на танцоров основной сборной России — многие из них выступают на уколах и постоянно проходят лечение, потому что то спина то и дело мешает, то колено, то ещё что-то.

Где Алена будет тренировать?

О переходе Канышевой в тренеры сообщил клуб «Лига фигурного катания». Его учредителями являются Максим и Вилена Завозины. Максим Завозин работает также в группе Елены Буяновой в ЦСКА, которая значится куратором «Лиги». У школы есть два филиала в Москве.

В тренерском составе привлекает к себе внимание имя олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина — он указан на сайте как тренер старшей спортивной группы. Алена же будет работать вместе с Полиной Глушак.

Для самого начала тренерской карьеры Алёны — это неплохой вариант, чтобы понять, что такое тренерство и подходит ли ей это после спортивной карьеры. Её всего 16 лет и ей только предстоит получать тренерское образование, так что опыт работы «в поле» не помешает.

Жаль лишь только, что такая талантливая и самобытная фигуристка закончила так рано — на Алену на льду действительно было очень приятно смотреть.