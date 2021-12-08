Сегодня, 8 декабря, молодежный состав петербургского «Зенита» примет сверстников из «Челси» в матче шестого тура группового турнира юношеской Лиги чемпионов.

В игре примут участие футболисты не старше 19 лет. Встреча состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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В отличие от основной команды молодежка «Зенита» еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. После пяти туров команда набрала шесть очков и заняла третье место в таблице. Их соперники из Англии находятся на второй позиции с девятью баллами.

Для выхода в следующую стадию турнира петербуржцам нужно обыграть «Челси» с разницей в три мяча. Первая встреча завершилась победой англичан со счетом – 3:1.