Американская теннисистка и экс-первая ракетка мира Серена Уильямс отказалась от выступления на Открытом чемпионате Австралии в январе 2022 года. По словам спортсменки, она просто не готова бороться на высоком уровне.

Уильямс отметила, что приняла непростое решение. Сейчас у нее просто нет нужной физической формы.

«Мельбурн – один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open. Буду скучать по болельщикам. Мне не терпится вернуться и бороться на высочайшем уровне», – приводит слова Уильямс пресс-служба соревнований.

Напомним, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» травмировалась в текущем сезоне на корте Уимблдона. Она поскользнулась на траве и не смогла продолжить матч с белорусской Александрой Саснович.

Далее американка не принимала участие в Открытом чемпионате США в сентябре 2021 года. В этом сезоне Уильямс находится на 41-й строчке рейтинга WTA.