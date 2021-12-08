Сегодня, 8 декабря, пройдет десятая партия за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Матч начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна здесь.



После девяти партий по классическим шахматам действующий чемпион мира Карлсен ведет со счетом – 6:3. Он трижды выиграл белыми — в шестой и восьмой партии и один раз черными – в девятой. Остальные шесть матчей завершились ничьей.

В девятой партии россиянин играл белыми фигурами и сдался после 39-го хода.

Всего будет сыграно 14 партий, победителю необходимо набрать 7,5 баллов. При ничьей (7:7) будет запланирован тай-брейк, при его ничейном исходе — блиц, а если и он не выявит победителя, то армагеддон.