Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович заявлен в списке участников Открытого чемпионата Австралии 2022 года. В этом же документе появились имена двух россиян.

О формировании заявочного протокола сообщает пресс-служба турнира. Кроме 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» туда попали Даниил Медведев и Андрей Рублев. В Австралии могут выступить недавно травмированные грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что для участия в турнире оргкомитет допустит спортсменов с медотводами от вакцинации. Джокович заявлял, что он против обязательных прививок от COVID-19, но не раскрывал свой статус. Обновленные условия допуска могут ему помочь побороться за титул в Австралии.

Напомним, чемпионат пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.