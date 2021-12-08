Сегодня, 8 декабря, петербургский СКА сыграет на выезде с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке здесь.

Последний раз команды встречались в сентябре текущего года. Петербуржцы обыграли гостей в серии буллитов (4:3) на своей площадке. Решающий удар по воротам нанес форвард Кирилл Марченко.

Пока СКА собрал серию из трех победных матчей подряд. Подопечные Валерия Брагина были сильнее минского «Динамо», «Йокерита» и «Автомобилиста».

«Трактор» дважды побеждал в двух последних играх – над московским «Спартаком» и «Куньлунем РС».