Канадский защитник и экс-игрок нескольких клубов НХЛ Марк Барберио продолжит карьеру в составе казанского «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Известно, что контракт легионера рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Марк — габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку», – приводятся слова генерального менеджера клуба Марата Валиуллина на официальной странице команды в Instagram.

Представитель также отметил, что комплектация коллектива еще не завершена.

Ранее Барберио выступал за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо», а последние два сезона провел в швейцарской «Лозанне». Всего хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 272 матча, заработав 56 (14+42) очков.